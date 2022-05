Zwei Kinder tot: Ermittlungen in Hanau

Hanau (dpa) - Nach dem vermutlich gewaltsamen Tod zweier Kinder in Hanau dauern die Ermittlungen zu der Tat an. Die Polizei fahndet weiter nach einem m├Ąnnlichen Verd├Ąchtigen, die Ermittler gehen von einem famili├Ąren Hintergrund aus.

In welchem Verh├Ąltnis der Gesuchte zu dem M├Ądchen und dem Jungen stand, wollten sie zun├Ąchst aber nicht mitteilen. An diesem Donnerstag will die Staatsanwaltschaft zudem ├╝ber Obduktionsergebnisse informieren.