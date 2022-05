Ein Vergleich mit Computermodellen zeige unter anderem, dass das Schwarze Loch rotiert, berichten die Wissenschaftler in einer Sonderausgabe des Fachmagazins "Astrophysical Journal Letters". F├╝r die Aufnahme wurden acht Radioteleskope auf vier Kontinenten zusammengeschaltet. Gemeinsam bilden sie das "Event Horizon Telescope" (EHT, Ereignishorizont-Teleskop). Als Ereignishorizont bezeichnen Wissenschaftler die Grenze um ein Schwarzes Loch, hinter die sich nicht blicken l├Ąsst - weil aus dem Bereich dahinter nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann.

Die Daten der Teleskope werden mit speziellen Supercomputern kombiniert, so dass sich ein gigantisches virtuelles Teleskop vom Durchmesser der Erde ergibt. Es besitzt eine Detailsch├Ąrfe, mit der sich vom Mond aus eine Apfelsine auf der Erde identifizieren lie├če, wie beteiligte Forscher einmal erl├Ąuterten. Oder aber von Berlin aus eine Zeitung in New York lesen.

80 Institute mit 300 Wissenschaftlern beteiligt

An den Messungen beteiligt war das aus 66 Einzelantennen bestehende internationale ALMA-Observatorium in Chile. Mit dabei war zudem das in deutsch-franz├Âsisch-spanischer Zusammenarbeit betriebene Institut f├╝r Radioastronomie im Millimeterbereich (IRAM), das mit dem 30-Meter-Teleskop in Spanien sowie dem NOEMA-Interferometer in Frankreich arbeitet.

Nach jahrelanger Vorarbeit hatten die EHT-Forscher - insgesamt rund 80 Institute mit 300 Wissenschaftlern sind beteiligt - im Jahr 2017 erste Beobachtungen mit dem Teleskop-Netzwerk durchf├╝hren k├Ânnen. Nach der komplizierten Auswertung der Daten pr├Ąsentierte das Team 2019 das erste Foto eines Schwarzen Lochs - oder genauer: seiner unmittelbaren Umgebung. Das Bild zeigt einen leuchtenden Ring um das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der rund 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie M87. Die Masse des Schwarzen Lochs ist gewaltig: Es entspricht der Masse von 6,5 Milliarden Sonnen.

F├╝r Sagittarius A* "v├Âllig neue Methoden" n├Âtig

Aber die Forscher hatten die vielen Radioantennen des EHT im April 2017 nicht nur auf diese ferne Galaxie, sondern auch auf das mit 27.000 Lichtjahren viel n├Ąher liegende Zentrum der Milchstra├če gerichtet, in dem sich ebenfalls ein massereiches Schwarzes Loch befindet. Doch obwohl dieses Objekt namens Sagittarius A* der Erde viel n├Ąher ist, erwies sich die Auswertung der Beobachtungsdaten als weitaus schwieriger. "Die Strahlung des Schwarzen Lochs von M87 ist ├╝ber Stunden hinweg konstant", erl├Ąuterte Anton Zensus vom MPIfR in Bonn. "Das Objekt im galaktischen Zentrum dagegen ver├Ąndert sich schon im Verlauf weniger Minuten. Wir mussten deshalb v├Âllig neue Methoden f├╝r die Auswertung entwickeln."