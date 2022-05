Aktualisiert am 14.05.2022 - 13:11 Uhr

Mindestens 27 Tote bei Hausbrand in Indien

Neu Delhi (dpa) - Ein Großbrand in einem GebĂ€ude der indischen Hauptstadt Neu Delhi hat mindestens 27 Menschen das Leben gekostet. Weitere zwölf wurden bei dem Feuer in dem vierstöckigen Haus im Stadtteil Mundka am Freitag verletzt, wie Delhis Feuerwehrchef Atul Garg vor Reportern erklĂ€rte.