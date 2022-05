Eine Fahrzeugkollision, ein Feuer und drei Tote ÔÇô das ist die Bilanz eines Autounfalls auf der Bundesstra├če 27 in Baden-W├╝rttemberg. Ein 26-J├Ąhriger war auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein anderes Auto gekracht.

Bei einem Autounfall sind in Baden-W├╝rttemberg am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Heilbronn mitteilte, geriet ein 26-J├Ąhriger mit seinem Wagen auf der Bundesstra├če 27 in einer Kurve aus zun├Ąchst unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stie├č er mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 67-J├Ąhrigen gesteuert wurde, frontal zusammen.