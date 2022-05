"Dann geht es in den freien Fall über"

Doch was bedeutet das konkret? Was macht ein Pilot, um eine Maschine abstürzen zu lassen? Spaeth erläutert die direkteste Methode. "Der Steuerknüppel muss ganz nach vorne geschoben werden, um damit den Sturzflug einzuleiten. Dann geht es in den freien Fall über." Technische Sicherungsmechanismen, um die "Macht" der Piloten ein wenig einzuschränken, gebe es nicht. "Das letzte Kommando haben immer die Piloten", so Spaeth.