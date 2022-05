Bremerhaven (dpa) - Einen Tag nach der Gewalttat an einem Gymnasium in Bremerhaven liegen die HintergrĂŒnde nach wie vor im Dunkeln.

Die schwer verletzte SchulbeschĂ€ftigte schwebe weiterhin in Lebensgefahr, sagte Constien. Der TatverdĂ€chtige soll mit einer Armbrust auf sie geschossen haben. Kurz nach dem Angriff nahm ihn die Polizei in der NĂ€he des Tatorts fest. Polizisten stellten auch eine Schreckschusswaffe und zwei Messer sicher. Dem TatverdĂ€chtigen wird versuchter Mord vorgeworfen, das Amtsgericht Bremerhaven erließ am Donnerstagabend einen Haftbefehl gegen den 21-JĂ€hrigen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.