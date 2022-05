Tragischer Unfall in Sachsen-Anhalt: Zwei Personen sind mit einem motorisierten Paragleiter abgestĂŒrzt und ums Leben gekommen. Nach EinschĂ€tzung von Ermittlern war eine Windböe wohl der Grund fĂŒr den Absturz.

Bei einem Absturz mit ihrem Gleitschirmflieger sind in Sachsen-Anhalt eine Frau und ein Mann gestorben. Die beiden seien am Donnerstag mit einem motorisierten Paragleiter vom Verkehrslandeplatz Ballenstedt-Asmusstedt abgehoben, teilte die Polizei am Freitag mit.