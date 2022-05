Die Verz├Âgerung liegt auch an Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedern der beiden Kammern, die jeweils ihren Sitz in den Houses of Parliament haben. Zun├Ąchst muss ein Ausweichort gefunden werden, doch auch das gestaltet sich schwierig. So wollen die Lords, wie die Mitglieder des Oberhauses genannt werden, in der N├Ąhe der Unterhaus-Abgeordneten bleiben. Das Konferenzgeb├Ąude Queen Elizabeth II Centre unweit des Parlaments, das als Ausweichort im Gespr├Ąch war, wurde von der Regierung abgelehnt.

Bauminister Michael Gove als zust├Ąndiges Kabinettsmitglied favorisiert einen Umzug in eine ganz andere Gegend. "Mir ist klar, dass ein Wechsel des House of Lords, selbst f├╝r einen vor├╝bergehenden Zeitraum, weithin begr├╝├čt w├╝rde", zitierte die BBC aus einem Brief Goves an Oberhauspr├Ąsident John McFall. "Ich wei├č, dass St├Ądte und Gemeinden in ganz Gro├čbritannien gerne den Peers ihre Gastfreundschaft erweisen w├╝rden." Eine jahrelange Verlegung in eine Stadt au├čerhalb Londons w├╝rde auch das "Levelling Up"-Programm - also die Angleichung der Lebensverh├Ąltnisse im Land" - von Premierminister Boris Johnson symbolisch unterst├╝tzen, das Gove verantwortet.