In Paderborn sorgte ein Tornado am Freitagnachmittag f├╝r Verletzte und Verw├╝stung. Wetter-Experte J├Ârg Kachelmann sieht die Bundesrepublik nicht f├╝r k├╝nftige Extremwetter gewappnet.

Die Ereignisse in Paderborn belegen nach Ansicht des Wetterfachmannes J├Ârg Kachelmann, dass Deutschland noch immer unge├╝bt mit Extremwetter ist. "Der Paderborner Tornado war nicht einmal besonders stark, trotzdem sind die Opferzahlen unheimlich hoch", sagte er dem "Spiegel". "Das zeigt: Deutschland ist nicht vorbereitet."



Es habe schon im Vorfeld Warnungen vor m├Âglichen Tornados gegeben. Sp├Ątestens ab Freitagnachmittag sei erkennbar gewesen, welche Orte betroffen sein k├Ânnten. "Eine knappe halbe Stunde, bevor der Tornado durch Paderborn zog, hat man eine stark rotierende Gewitterwolke in der Region gesehen, mit Zugrichtung Paderborn", sagte Kachelmann. "Ab dann tickt die Uhr.ÔÇť



In den USA w├╝rden ab einem solchen Zeitpunkt Sirenen heulen und Livestreams laufen. "Das m├╝ssen wir auch in Deutschland etablieren, sonst wird es sehr gef├Ąhrlich." Im t├Ąglichen Nachrichtenstorm w├╝rden Meldungen, die ein solches Wetterereignis ank├╝ndigen, auch mal untergehen.