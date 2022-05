Die Justiz ermittelt gegen zw├Âlf Menschen, wie die Staatsanw├Ąltin Olimpia Bossi sagt. Monatelang lag das Wrack noch am Hang - es wurde erst im November abtransportiert. Das Gutachten der Experten wird f├╝r den 30. Juni erwartet. Erst danach ist laut Bossi klar, wie es weitergeht. Der "Corriere della Sera" berichtete am 16. Mai unter Berufung auf einen Informanten, dass vermutet werde, das gerissene Zugseil sei von innen gerostet.

"Wir werden den Grund f├╝r den Absturz sowieso nie erfahren", sagt ein ├Ąlterer Herr in einem Caf├ę am Bahnhof in Stresa. "Wir sind hier eben in Italien", erg├Ąnzte er mit einem Schulterzucken. Jetzt werde wieder zehn Jahre lang ein Prozess gef├╝hrt, und am Ende w├╝rden alle freigesprochen, vermutet sein Tischnachbar.

"Die Trag├Âdie der Seilbahn war ein gro├čes Trauma f├╝r die B├╝rger", sagt Stresas B├╝rgermeisterin Marcella Severino. Hotels und Restaurants auf dem Berg beschweren sich, weil keine Touristen mit der Gondel hochfahren k├Ânnen. Das erz├Ąhlt auch ein Barista, der im Caf├ę neben der Seilbahn gerade Kaffee aus dem Siebtr├Ąger ausklopft. Die G├Ąste m├╝ssten das Auto nehmen, um den Gipfel zu erreichen.

Sorgerechtsstreit um Jungen, der ├╝berlebte

Der kleine Eitan kam nach der Katastrophe zu seiner Tante v├Ąterlicherseits, die in Pavia in der Lombardei wohnt. Um das Kind entbrannte ein Sorgerechtsstreit mit der Verwandtschaft in Israel. Er gipfelte darin, dass der Gro├čvater m├╝tterlicherseits den Jungen am 11. September f├╝r einen vereinbarten Besuch abholte, dann aber mit einem Komplizen ├╝ber die Schweiz nach Israel ausflog.

Dort stritten sich die Parteien durch s├Ąmtliche Instanzen. Nachdem das H├Âchste Gericht in Jerusalem im November entschied, der Junge m├╝sse zur├╝ck nach Italien gebracht werden, hielt sich die Familie von Eitans Gro├čvater in den Medien sehr zur├╝ck. In Israel ist es in den vergangenen Monaten ruhig geworden um den Fall Eitan. Im Januar berichtete das israelische Fernsehen ├╝ber Bem├╝hungen der Anw├Ąlte, eine aus Italien beantragte Auslieferung des Gro├čvaters zu verhindern.

Eitan wurde laut Medien in Israel geboren, zog aber kurz nach der Geburt mit den Eltern nach Italien. Seine Tante Aya Biran-Nirko sagte, Pavia sei die Heimat des Jungen, der im September h├Ątte eingeschult werden sollen. Auch das Gericht in Jerusalem fand: "Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Lebensschwerpunkt des Minderj├Ąhrigen vor seiner Entf├╝hrung nach Israel in Italien war."

Vor dem Jugendgericht

Ausgestanden war die Sache damit aber immer noch nicht. In Italien geht der Rechtsstreit um das Sorgerecht vor dem Jugendgericht weiter, das eine dritte Person als Vormund f├╝r Eitan einsetzte.