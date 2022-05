Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag am Rande des Deutschen √Ąrztetages in Bremen. "In den fr√ľhen Phasen einer Epidemie muss hart und fr√ľh reagiert werden." Die Empfehlung sei zusammen mit dem Robert Koch-Institut (RKI) entwickelt worden. Auch Kontaktpersonen von Infizierten sollen 21 Tage in Quarant√§ne.