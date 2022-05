Lauterbach hat Pressekonferenz angek├╝ndigt

Am Dienstagmittag will sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Rande des Deutschen ├ärztetages in Bremen zum Vorgehen nach dem Auftreten der ersten F├Ąlle von Affenpocken in Deutschland ├Ąu├čern. An der Pressekonferenz sollen auch ├ärztepr├Ąsident Klaus Reinhardt und der Pr├Ąsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, teilnehmen.