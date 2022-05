Ouagadougou (dpa) - Im westafrikanischen Sahelstaat Burkina Faso sind am Donnerstag bei einem Angriff im Osten des Landes rund 50 Zivilisten getötet worden.

Laut einem Armeesprecher stammten die Opfer aus der Madjoari-Region. Sie seien auf dem Weg zu dem Ort Nadiagou gewesen, als die Bewaffneten an einer BrĂŒcke das Feuer auf sie eröffnet hĂ€tten. Die Armee sei dabei, die Gegend zu sichern. Die Armee machte zunĂ€chst keine nĂ€heren Angaben zu den TĂ€tern. Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Ă€hnlichen Angriff im Osten von Burkina Faso elf Soldaten getötet worden.

Das Land mit 21 Millionen Einwohnern gehört zur Sahelregion und befindet sich seit 2019 in einer schweren humanitĂ€ren Krise. Bewaffnete Gruppen, die zum Teil der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) oder der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen haben, sind dort und in den benachbarten LĂ€ndern Mali und Niger aktiv. Auch langwierige DĂŒrren und Hungersnöte machen dem trotz reicher Goldvorkommen verarmten Land zu schaffen. Seit einem Putsch im Januar regiert dort das MilitĂ€r.