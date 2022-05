Vanessa Mai: Im Traumkleid in Cannes

NRW-Innenminister Herbert Reul zu neuem Missbrauchsfall: "Berge an Daten" Von dpa 28.05.2022 - 16:16 Uhr Lesedauer: 1 Min. Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, ist entsetzt. (Quelle: Malte Krudewig/dpa./dpa)

Köln/Berlin (dpa) - Im Zuge der Ermittlungen in einem Missbrauchskomplex mit 70 VerdĂ€chtigen hat sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) erschĂŒttert gezeigt.

"Das ist eine KriminalitĂ€t, die an BrutalitĂ€t ĂŒberhaupt nicht zu bewerten ist. Die Berge an Daten sind so groß, dass man sie mit normaler hĂ€ndischer Arbeit nicht mehr bewĂ€ltigen kann", sagte Reul am Samstag dem WDR.

Die Polizei in Köln ermittelt gegen 70 TatverdÀchtige, die zahlreiche Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben sollen. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Ermittlungen in 14 BundeslÀndern

Bei den Ermittlungen in der Hauptstadt wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) entdeckt, der Listen mit mutmaßlichen PĂ€dophilen gefĂŒhrt haben soll. Der 44-JĂ€hrige soll auch selbst Kinder schwer sexuell missbraucht haben und sitzt in Untersuchungshaft. Deutschlandweit werde in 14 BundeslĂ€ndern gegen VerdĂ€chtige ermittelt. Neben dem Besitz von Fotos und Videos soll ein Teil dieser MĂ€nner auch selbst Kinder vergewaltigt haben.