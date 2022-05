Emden (dpa) - Bei einem Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau ums Leben gekommen. "Eine 18-jÀhrige Angestellte eines FahrgeschÀftes geriet zwischen den Boden und das FahrgeschÀft, als dieses in Fahrt war", teilte die Polizei am Sonntag mit.