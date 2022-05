2021 wurden landesweit 1223 Welpen registriert und damit so viele wie seit fast 30 Jahren nicht mehr, wie der Dachverband der britischen Hundez├╝chtervereine The Kennel Club (TKC) am Montag mitteilte. Die Queen ist f├╝r ihre Liebe zu dem walisischen Sch├Ąferhund bekannt und hat selbst jahrzehntelang Corgis gez├╝chtet.

F├╝r den j├╝ngsten Anstieg machte der Kennel Club vor allem die Netflix-Serie "The Crown" verantwortlich. Die Reihe ├╝ber das Leben der Monarchin habe die Rasse wieder ins ├Âffentliche Bewusstsein gebracht. TKC-Sprecher Bill Lambert zeigte sich erfreut, dass Welsh Corgis "in einem solch wichtigen Jahr f├╝r die Queen" wieder beliebt sind. Die "Crown"-Serie habe zwar in den vergangenen Jahren f├╝r einen Schub gesorgt. "Aber die Queen spielt urspr├╝nglich eine wesentliche Rolle dabei, Corgis in der ├ľffentlichkeit bekannt zu machen. Was f├╝r ein wunderbares Zeugnis f├╝r ihr 70. Jahr auf dem Thron, zu sehen, wie ihre geliebte Rasse wieder an Popularit├Ąt gewinnt", sagte Lambert.