Demnach suchen inzwischen etwa 6200 Personen Schutz in Aufnahmestellen, 24 Gemeinden in Pernambuco befinden sich im Notstand. Die Todesf├Ąlle wurden seit Beginn der Unwetter am vergangenen Mittwoch registriert.

In Brasilien gab es in den vergangenen Monaten in verschiedenen Bundesstaaten zahlreiche Tote durch Erdrutsche und ├ťberschwemmungen. Ende Februar waren dabei in Petr├│polis in der Bergregion von Rio de Janeiro mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen.