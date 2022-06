Washington (dpa) - Ein Mann hat in der Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma am Mittwoch nach Angaben der Polizei das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet. Es gebe mehrere Verletzte und möglicherweise mehrere Tote, teilte die Polizei auf Twitter und Facebook mit.

Erst am Dienstag vergangener Woche hatte ein 18-JĂ€hriger an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet. Der AmoklĂ€ufer verschanzte sich in einem Klassenraum und tötete 19 Kinder und zwei Lehrerinnen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Wenige Tage zuvor hatte ein SchĂŒtze in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz.