Die aktuellen Aufrufe, Sylt zu zerst├Âren, Sylt zu entern, wecken bei manchen Erinnerungen an 1995, als Autonome dazu aufgerufen hatten, mit dem damals neuen 15-Mark-Wochenend-Ticket der Bahn dorthin zu fahren und "Chaos" zu verbreiten. Mehrere Dutzend Randalierer wurden an einem Wochenende Ende M├Ąrz 1995 am Bahnhof Westerland festgenommen, die zuvor in zwei Z├╝gen der Deutschen Bahn randaliert hatten.

"Hier ist kein Reichen-Zoo"

Man hoffe nat├╝rlich, dass es nicht zu Problemen kommt, "die leider angek├╝ndigt sind", sagte Unternehmer Hellner. Auf etwaige Chaostage will die Insel dennoch vorbereitet sein. "Es hat einige Gespr├Ąche gegeben in verschiedenen Kreisen." Wenn es so weit kommen solle, sei es auch eine Sache des Landes und des Bundes. "Die m├╝ssen uns dann auch unterst├╝tzen."

Dass sich die Menschen immer noch so am Klischee der "Insel der Sch├Ânen und Reichen" abarbeiten, l├Âst bei vielen G├Ąsten und Insulanern nur Kopfsch├╝tteln aus. Hellners Kollege im Vorstand der "Sylter Unternehmer" Ole K├Ânig, schrieb neulich in der "Zeit": "Jene, die uns heimsuchen wollen, haben falsche Vorstellungen von Sylt. Das hier ist kein Reichen-Zoo, in dem Million├Ąre und Milliard├Ąre herumstolzieren!"

Und auch Marketing-Gesch├Ąftsf├╝hrer Luft stellte fest: "Jeder der Sylt kennt, wei├č, wie heterogen unsere Insel ist". Man freue sich grunds├Ątzlich ├╝ber alle G├Ąste. Und tats├Ąchlich: Zwar haben auf Sylt einige Reiche und Prominente einen millionenteuren Zweitwohnsitz oder logieren in einem der Luxushotels. Aber es gibt eben auch mehrere Campingpl├Ątze, Jugendherbergen, g├╝nstige Pensionen und Ferienwohnungen, die auch nicht teurer sind als auf anderen Inseln.

"Zu viel, zu voll"

Jetzt in der Woche nach Himmelfahrt, vor Pfingsten ist die Insel gut besucht, aber sie wirkt nicht ├╝berf├╝llt. In den D├╝nen vor Kampen geht eine Urlauberin aus Saarbr├╝cken mit ihrem Mann spazieren. Das 9-Euro-Ticket sehe sie ambivalent, sagt sie. Sie g├Ânne es allen Menschen, hierher zu reisen f├╝r kleineres Geld. Aber: "Auf der anderen Seite, denke ich, ist die Insel ohnehin relativ voll."

Und das ist tats├Ąchlich eher ein Problem f├╝r die Insel. Ob die Leute im eigenen Ferienhaus, im Hotel oder im Zelt ├╝bernachten, viel oder wenig f├╝r die Anreise zahlen, ist vor Ort eher zweitrangig. Diskutiert wird vielmehr - wie in vielen anderen Ferienorten nicht nur an Nord- und Ostsee - dass ├╝ber die Jahre immer mehr Menschen kommen, immer mehr Hotels gebaut werden, kaum Platz f├╝r Einheimische bleibt.