Cosby in Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Eine heute 64 Jahre alte Kl├Ągerin wirft Cosby vor, er habe sie 1975, als sie 16 Jahre alt war, in der Playboy-Mansion in Los Angeles missbraucht.

Der Anwalt der Kl├Ągerin sagte zum Auftakt des Verfahrens, dass weitere zwei Frauen aussagen werden, damals als Teenager von Cosby missbraucht worden zu sein, wie die Zeitschriften "Rolling Stone" und "Los Angeles Times" berichteten. Cosbys Anw├Ąlte haben die Vorw├╝rfe der Kl├Ągerin zur├╝ckgewiesen. Sie rechnen damit, dass Cosby "vollst├Ąndig entlastet" werde, zitierte die "New York Times" aus einer Mitteilung seines Sprechers.

2018 war Cosby wegen sexueller N├Âtigung zu einer mehrj├Ąhrigen Haftstrafe verurteilt worden. In dem Prozess ging es um einen Fall aus dem Jahr 2004. Cosby hatte rund drei Jahre in Haft verbracht, als das h├Âchste Gericht in Pennsylvania im Juni vorigen Jahres seine Verurteilung aufgrund eines Verfahrensfehlers ├╝berraschend kippte - Cosby kam auf freien Fu├č.