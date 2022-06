Zwei Tote bei Brand in Altenheim in Tschechien

Roztoky (dpa) - Bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim f├╝r Demenzkranke in Tschechien sind zwei Menschen gestorben und mehr als 50 Personen verletzt worden.

Die beiden Toten seien bei den abschlie├čenden L├Âscharbeiten in der Nacht entdeckt worden, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes mit. Das Feuer war aus noch ungekl├Ąrter Ursache am Mittwochabend in dem Seniorenheim in Roztoky n├Ârdlich von Prag ausgebrochen.