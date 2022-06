Ermittlungen in alle Richtungen

Zur Unfallursache gab es auch am Samstag zun├Ąchst keine neuen Erkenntnisse. Der Lokf├╝hrer wurde nach Polizeiangaben zwar vernommen. Was er sagte, teilte die Polizei allerdings nicht mit. Sicher sei bislang nur, dass ein Zusammensto├č mit einem anderen Fahrzeug ausgeschlossen werden k├Ânne. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher. "Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Vor Ort waren alle Experten der Meinung, dass die wahrscheinlichste Ursache ein technischer Defekt am Gleis oder am Zug sein m├╝sste", sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Seinen Angaben zufolge sollten im Laufe des Tages weitere Experten anreisen, um m├Âgliche Gr├╝nde auszuloten. "Es geht jetzt darum, die Unfallursache genau und rasch zu kl├Ąren." Auch S├Âder betonte: "Da sind die zust├Ąndigen Beh├Ârden dran." Die Strecke war nach Angaben eines Bahnsprechers mit elektronischen Stellwerken und moderner Sicherungstechnik ausger├╝stet.

Am Freitagmittag waren mehrere Waggons der Regionalbahn mit insgesamt etwa 140 Menschen an Bord auf dem Weg nach M├╝nchen im Ortsteil Burgrain entgleist. Doppelstock-Wagen des Zugs kippten um, rutschen eine B├Âschung hinab und bleiben direkt neben einer Bundesstra├če liegen. Einige Opfer erlitten schwerste Verletzungen und mussten notoperiert werden. Es war eines der schwersten Bahnungl├╝cke der vergangenen Jahre in Deutschland.

Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeierreagierte "mit gro├čer Best├╝rzung": "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Angeh├Ârigen in diesen schweren Stunden", sagte er laut Mitteilung. "Allen Polizei- und Rettungskr├Ąften danke ich f├╝r ihren unerm├╝dlichen und wichtigen Einsatz."