Umfragen Soziale Medien: Mehrheit w├╝nscht sich Offline-Zonen Von dpa 04.06.2022 - 09:12 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine Zeichnung mit einem durchgestrichenen Smartphone h├Ąngt am Rande von Dreharbeiten in einer Grundschule. (Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa./dpa)

Hamburg (dpa) - Die Mehrheit der Deutschen f├╝hlt sich laut einer neuen Umfrage zu abh├Ąngig von sozialen Medien.

In einer repr├Ąsentativen Online-Befragung im Auftrag der BAT-Stiftung f├╝r Zukunftsfragen von British American Tobacco unterst├╝tzten 55 Prozent der Befragten die Aussage: "In meiner Freizeit bin ich st├Ąrker von sozialen Medien (Facebook, Instagram etc.) abh├Ąngig, als mir lieb ist." Die 18- bis 34-J├Ąhrigen stimmten sogar zu 75 Prozent zu, die ├╝ber 55-J├Ąhrigen dagegen nur zu 32 Prozent.

Beim Einkaufen oder in Restaurants w├╝nschen sich 57 Prozent aller Befragten Bereiche ohne Smartphones und Internet, um die volle Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen zu haben oder um selbst nicht abgelenkt zu werden. Bei den J├╝ngeren im Alter zwischen 18 und 24 Jahren sowie bei den Singles bis 49 Jahren k├Ânnen sich allerdings nur knapp die H├Ąlfte der Befragten - n├Ąmlich 49 Prozent - f├╝r Offline-Zonen begeistern. In der Generation 65 plus st├Â├čt die Idee bei zwei Dritteln (66 Prozent) auf Zuspruch.