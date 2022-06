Aktualisiert am 04.06.2022 - 17:02 Uhr

Aktualisiert am 04.06.2022 - 17:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bahnchaos in Hamburg ÔÇô Punk-Party auf Sylt

Das Zentrum von Westerland ist kaum wiederzuerkennen: Punks mit Bierdosen geh├Âren sonst nicht ins piekfeine Bild der Inselhauptstadt. Doch das 9-Euro-Ticket der Bahn lockt an diesem Wochenende die Massen nach Sylt.

In Norddeutschland sind die Bahnh├Âfe ├╝berf├╝llt, auf den Bahnsteigen dr├Ąngen sich die Menschen Richtung Regionalzug. Seit wenigen Tagen ist das 9-Euro-Ticket in Kraft ÔÇô und damit wird f├╝r viele Deutsche eine Reise ├╝ber das Pfingstwochenende erschwinglich. Besonders die nordfriesische Insel Sylt lockt viele, denn die kann man direkt mit dem Regionalzug erreichen.

Volle Z├╝ge in Hamburg ÔÇô Reisende berichten von Chaos

Feiertage und 9-Euro-Ticket: Was kommt auf den Norden zu?

Das Chaos am Hamburger Hauptbahnhof, verzweifelte Durchsagen von Bahnmitarbeitern in ├╝berf├╝llten Z├╝gen und die Partystimmung in Westerland sehen Sie hier oder oben im Video.