Aktualisiert am 05.06.2022 - 11:18 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bahnchaos in Hamburg – Punk-Party auf Sylt

Das Zentrum von Westerland ist kaum wiederzuerkennen: Punks mit Bierdosen gehören sonst nicht ins piekfeine Bild der Inselhauptstadt. Doch das 9-Euro-Ticket der Bahn lockt an diesem Wochenende die Massen nach Sylt.

In Norddeutschland sind die Bahnhöfe ĂŒberfĂŒllt, auf den Bahnsteigen drĂ€ngen sich die Menschen Richtung Regionalzug. Seit wenigen Tagen ist das 9-Euro-Ticket in Kraft – und damit wird fĂŒr viele Deutsche eine Reise ĂŒber das Pfingstwochenende erschwinglich. Besonders die nordfriesische Insel Sylt lockt viele, denn die kann man direkt mit dem Regionalzug erreichen.

Volle ZĂŒge in Hamburg – Reisende berichten von Chaos

Feiertage und 9-Euro-Ticket: Was kommt auf den Norden zu?

Das Chaos am Hamburger Hauptbahnhof, verzweifelte Durchsagen von Bahnmitarbeitern in ĂŒberfĂŒllten ZĂŒgen und die Partystimmung in Westerland sehen Sie hier oder oben im Video.