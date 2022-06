Zuvor hatte der DWD bereits wechselhaftes Wetter angekĂŒndigt. Die Unwettergefahr sei am Pfingstsonntag am grĂ¶ĂŸten gewesen. Am Pfingstmontag werde es dann "etwas weniger turbulent", sagte Magdalena Bertelmann vom DWD in Offenbach am Samstag. Das Unwetter verlagere sich in den Norden und Nordosten.

Unwetter ĂŒber den Alpen

Schwere Unwetter ĂŒber den Alpen haben in der Region zu Überflutungen und SturmschĂ€den gefĂŒhrt. Die Schlechtwetterfront zog bis zur Nacht auf Montag von Westen nach Osten ĂŒber die Schweiz und Österreich hinweg. Im Salzburger Land stĂŒrzten mehrere BĂ€ume auf die Tauernautobahn, wie der österreichische Sender ORF online berichtete.

Die RĂ€umungsarbeiten wurden wegen starken Reiseverkehrs erschwert. Außerdem mussten zwei Tunnels auf dieser Strecke wegen StromausfĂ€llen gesperrt werden. Feuerwehren meldeten Hunderte EinsĂ€tze. Durch die Winde wurden DĂ€cher abgetragen sowie Straßen und Keller ĂŒberflutet. In Oberösterreich waren zwischenzeitlich bis zu 30.000 Haushalte ohne Strom.

Aus Österreich wurden zunĂ€chst keine Verletzten gemeldet - dagegen aus der Schweiz drei FĂ€lle im Kanton Wallis durch Unwetter. Zwei Menschen wurden von einem davonfliegenden Zelt getroffen, wie die Kantonspolizei berichtete. Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 132 Kilometer pro Stunde, Hagelschlag und Starkregen kam es auch in der Schweiz zu GebĂ€udeschĂ€den.

Österreich, Feldkirchen: Feuerwehrleute stehen auf einem Haus, dessen Dach von einem Sturm abgedeckt wurde. (Quelle: Manfred Fesl/APA/dpa-bilder)

So wird das Wetter in der nÀchsten Woche

Zum Start in die neue Woche wird sich das Wetter wieder beruhigen. "Am Pfingstmontag wird die feuchtwarme Luft grĂ¶ĂŸtenteils aus Deutschland abgedrĂ€ngt, einzig am Alpenrand halten sich noch Reste davon, sodass es dort am Nachmittag wieder ein paar Gewitter geben kann", sagte Marcus Beyer vom DWD am Sonntag in Offenbach. Auch im Rest des Landes gebe es eine deutliche Wetterberuhigung. Meteorologen hatten fĂŒr Sonntag in Teilen Deutschlands vor teils krĂ€ftigen Gewittern gewarnt.

Am Montag ziehen den Prognosen zufolge im Osten und Nordosten die NiederschlĂ€ge ab. Im Nordwesten und Norden bleibt der Himmel stĂ€rker bewölkt und es kann etwas Regen geben. In SĂŒdbayern ist es laut DWD zunĂ€chst lĂ€nger sonnig, am Nachmittag können Schauer und einzelne Gewitter auftreten. Die Höchstwerte erreichen in der NordwesthĂ€lfte 18 bis 24 Grad, in der SĂŒdosthĂ€lfte 23 bis 27 Grad.