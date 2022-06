Unbekannte feuern in US-Stadt in Menge - Tote und Verletzte

Washington/Philadelphia (dpa) - Unbekannte haben in einem Ausgehviertel der US-Großstadt Philadelphia nach Polizeiangaben "in die Menge geschossen" und dabei mindestens drei Menschen getötet.

Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht befanden sich - wie am Wochenende ĂŒblich - Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der TĂ€ter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele SchĂŒtzen es gegeben habe und was das Motiv fĂŒr die Tat gewesen sei.