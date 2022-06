Ein Polizeibeamter habe mehrfach auf einen der Angreifer geschossen, woraufhin dieser geflohen sei, hieß es. Die Polizei habe zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt, die TĂ€ter seien flĂŒchtig. In der belebten South Street seien "zahlreiche" MunitionshĂŒlsen sichergestellt worden. Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich - wie am Wochenende ĂŒblich - hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur IdentitĂ€t der TĂ€ter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele SchĂŒtzen es gab und was das Motiv fĂŒr die Tat war.

In den USA, einem Land mit relativ laxen Waffengesetzen, gibt es seit langem ein enormes Ausmaß an Waffengewalt. Zuletzt wurde das Land von einer Serie besonders aufsehenerregender Gewalttaten erschĂŒttert. Ende Mai etwa hatte ein 18-JĂ€hriger an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet. Der AmoklĂ€ufer verschanzte sich in einem Klassenraum und tötete 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen. Wenige Tage zuvor hatte ein SchĂŒtze in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz.