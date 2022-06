Die Polizei sprach am Montag von einer normalen Einsatzlage. "Aus polizeilicher Sicht war die Insel zwar voll, aber die Pfingstfeiertagsstimmung und Einsatzbelastung war keine andere als in den Jahren vor der Corona-Zeit."

Porsches fuhren an Gruppen von Punkern vorbei, in den teuren Bars in Kampen wurde mit Champagner gefeiert - und auf den Stra├čen Westerlands oder am Strand vor allem mit Bier. Vor einigen Lokalen habe es gro├čen Andrang gegeben, sagte Lars Lunk vom Tourismusservice Kampen dem "SHZ". "Das war teilweise wie Silvester, viele warteten drauf, reingelassen zu werden."