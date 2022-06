Die grauenhaften Szenen von damals wurden nun im Gerichtssaal gezeigt. Die Tochter des Reporters verließ den Saal, als die Aufnahmen zu sehen waren. De Vries kam kurz vor 19.30 Uhr aus einem TV-Studio und ging zu seinem Auto in einer nahe gelegenen Garage in der Langen Leidsedwarsstraat. Auf den Terrassen sieht man Menschen, sie trinken, essen. Von hinten nĂ€hert sich ein junger Mann in dunkler Kleidung und schießt. De Vries bricht zusammen.