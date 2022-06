Die Ermittlungen zur Unfallursache fĂŒhrt eine Soko "Zug" unter Leitung der Staatsanwaltschaft MĂŒnchen II. Auch die Bundesstelle fĂŒr Eisenbahnunfalluntersuchung ist beteiligt. Ein Fehler des Fahrpersonals ist laut Herrmann im Moment nicht ersichtlich. Aber es werde immer noch in alle Richtungen ermittelt.

Der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach MĂŒnchen war am Freitagmittag kurz nach der Abfahrt plötzlich entgleist. Vier Frauen und ein 14-JĂ€hriger aus der Region kamen zu Tode, 40 Menschen wurden verletzt. Unter den getöteten Frauen sind auch zwei MĂŒtter aus der Ukraine, die mit ihren Kindern nach Bayern geflĂŒchtet waren. Eine Frau schwebte am Montag noch in Lebensgefahr. Mehrere Verletzte seien auch noch im Krankenhaus, aber "ĂŒber den Berg", sagte Herrmann.