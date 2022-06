Zun├Ąchst blieb das bef├╝rchtete Chaos bundesweit aus. Erste Zahlen zeigen nun aber immer deutlicher, wie stark die Bahn ├╝ber Pfingsten an ihre Grenzen gekommen ist. In hunderten F├Ąllen konnten Reisende nicht den gew├╝nschten Zug nehmen.

"Zu den bef├╝rchteten t├Ątlichen ├ťbergriffen gegen das Bahnpersonal kam es nicht, wohl aber zu verbalen", sagte Damde. Der massive zus├Ątzliche Personalbedarf habe allein ├╝ber Pfingsten Tausende ├ťberstunden n├Âtig gemacht. Trotz der vielen zus├Ątzlich eingesetzten Fahrzeuge mussten Passagiere abgewiesen werden. "├ťberall in Deutschland waren die Bahnsteige und die Z├╝ge voll, in mehreren F├Ąllen mussten ├╝berf├╝llte Z├╝ge ger├Ąumt werden ÔÇô aber zum Gl├╝ck keine Bahnh├Âfe."

"Fahrr├Ąder sind ein gro├čes Problem"

Laut ersten Auswertungen der Problemmeldungen der Zugf├╝hrer hat es an jedem Tag bundesweit etwa 400 Z├╝ge mit zu hoher Auslastung gegeben, sodass Passagiere abgewiesen werden mussten oder Fahrr├Ąder nicht mitgenommen werden k├Ânnen. "Vor allem Fahrr├Ąder sind nach wie vor ein gro├čes Problem", sagte Damde dem RND.

Insgesamt gab es pro Tag rund 700 Meldungen von ├ťberlastung, Problemen mit Passagieren oder St├Ârungen an die Einsatzzentrale. Das sei signifikant mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende und auch signifikant mehr als an Pfingstwochenende vor Corona.