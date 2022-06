Russischer Angriffskrieg Soziologe Knaus: Ukraine-Krieg entscheidet auch ├╝ber EU Von dpa 09.06.2022 - 01:15 Uhr Lesedauer: 2 Min. Soziologe Gerald Knaus sagt, der Krieg in der Ukraine entscheide ├╝ber die Zukunft der EU. (Quelle: Federico Gambarini/dpa./dpa)

K├Âln (dpa) - Der Ukraine-Krieg entscheidet nach Auffassung des ├Âsterreichischen Soziologen und Migrationsforschers Gerald Knaus ├╝ber die Zukunft der Europ├Ąischen Union.

Es gehe jetzt darum, ob Macht wieder Recht breche oder ob Demokratien in Europa friedlich und gleichberechtigt nebeneinander leben und Grenzen durch Vernetzung und Integration ├╝berfl├╝ssig machen k├Ânnten, sagte Knaus am Mittwochabend bei der Auftaktveranstaltung des Philosophiefestivals Phil.Cologne in K├Âln. Die Zeitenwende bestehe darin, die Vision von 1990 - ein Europa der Demokratien auf der Grundlage der Menschenrechte - entschlossen zu verteidigen.

Das Narrativ des russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin sei, dass das nach 1990 geschaffene Europa keinen Bestand habe. In seiner Vorstellungswelt gebe es nur Gro├čm├Ąchte und Einflusssph├Ąren. Ein Gebilde wie die Europ├Ąische Union, in dem kleine Staaten und gro├če Staaten friedlich zusammenlebten, eingebunden in Strukturen ohne imperiales Zentrum, sei in Putins Augen eine Absurdit├Ąt, eine Fata Morgana. Deshalb habe er es auf die Zerst├Ârung der EU angelegt.

Ukraines Wunsch nach EU-Beitritt

Knaus sagte, der Wunsch der Ukraine nach einem schnellen EU-Beitritt sei ganz wesentlich durch das leuchtende Beispiel der Nachbarl├Ąnder Polen und Rum├Ąnien ausgel├Âst worden. In Polen und Rum├Ąnien habe der EU-Beitritt einen dramatischen Aufholprozess in Gang gebracht. "Auf einmal wurden Stra├čen gebaut, auf einmal kamen in Rum├Ąnien B├╝rgermeister und dann ein Premierminister wegen Korruption ins Gef├Ąngnis." Das habe vor allem bei jungen Ukrainern ohne Verbindung zur alten Sowjetunion den sehnlichen Wunsch ausgel├Âst, ebenfalls Mitglied der EU zu werden.