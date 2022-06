Berlin-Charlottenburg Schock in Berlin - Auto rast in Sch├╝lergruppe aus Hessen Von dpa Aktualisiert am 09.06.2022 - 02:43 Uhr Lesedauer: 3 Min. Was waren die Hintergr├╝nde des Mannes, der ein Auto in eine Sch├╝lergruppe lenkte?. (Quelle: Christoph Soeder/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Millionen Menschen kennen den Ort in Berlin, an dem sich das Leben f├╝r einige am Mittwoch schlagartig ver├Ąndert - das gilt besonders f├╝r eine Sch├╝lergruppe aus Hessen.

Zwischen der Ged├Ąchtniskirche und dem Luxuskaufhaus KaDeWe ist gro├čfl├Ąchig mit rot-wei├čem Flatterband abgesperrt. Gegen 10.30 Uhr am Mittwochvormittag gingen vorher Notrufe ein. Ein Auto ist in eine Menschenmenge gefahren. Der silberfarbene Kleinwagen steckt 200 Meter weiter in einem Schaufenster. Das Glas zersplittert, die Scherben sind auf dem Boden verteilt. Dutzende Polizeiautos und Krankenwagen stehen an der Stra├če. Ein Hubschrauber kreist in der Luft.

Etwas entfernt sieht man einen abgedeckten K├Ârper auf der Stra├če. Es sind Bilder, die einem klar machen, was es bedeutet, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird. Viele Opfer des Autofahrers geh├Âren zu einer 10. Schulklasse aus Bad Arolsen in Nordhessen. Die get├Âtete Frau war eine Lehrerin. Ein weiterer Lehrer wurde schwer verletzt, ebenso eine ganze Reihe von Sch├╝lern, einige lebensgef├Ąhrlich.

Bundeskanzler Scholz "tief betroffen"

"Die grausame Amoktat an der Tauentzienstra├če macht mich tief betroffen", schreibt Bundeskanzler Olfa Scholz (SPD) am Abend bei Twitter. "Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Alptraum." Die hessische Landesregierung zeigt sich tief best├╝rzt. "Diese schockierende Nachricht aus Berlin macht mich fassungslos und tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Opfern, die voller Freude auf einer Klassenfahrt in der Hauptstadt waren", teilt Ministerpr├Ąsident Boris Rhein (CDU) mit. Notfallbetreuungsteams seien nach Bad Arolsen geschickt worden, um den Angeh├Ârigen, Mitsch├╝lern und Lehrern beizustehen.