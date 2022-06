Die Polizei richtete eine Telefonhotline f├╝r Angeh├Ârige ein, vor Ort waren Seelsorgerinnen und Seelsorger im Einsatz. Die Gegend, in der sich der t├Âdliche Vorfall am Mittwoch ereignete, ist wegen der vielen Gesch├Ąfte, Caf├ęs und Sehensw├╝rdigkeiten oft sehr belebt. Sie ist ein Anziehungspunkt f├╝r Touristen aus dem In- und Ausland .

Der Unfallort befindet sich unweit der Ged├Ąchtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attent├Ąter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei und an den Sp├Ątfolgen starben 13 Menschen, mehr als 70 wurden verletzt. Der Fall vom Mittwoch weckte in Berlin auch Erinnerung an eine Amokfahrt auf der Stadtautobahn A100 im August 2020, als ein Autofahrer gezielt drei Motorradfahrer rammte. Er wurde vom Gericht in die Psychiatrie eingewiesen.