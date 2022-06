US-Militärflugzeug abgestürzt – fünf Soldaten an Bord

Erneut ist ein US-Milit├Ąrflugzeug vom Typ MV-22B Osprey abgest├╝rzt. An Bord waren f├╝nf Soldaten. Das Ungl├╝ck ereignete sich in S├╝dkalifornien. Der Status der Besatzung ist unklar.

Ein US-Milit├Ąrflugzeug mit f├╝nf Soldaten an Bord ist in S├╝dkalifornien verungl├╝ckt. "Wir k├Ânnen best├Ątigen, dass ein Flugzeug des dritten Marine Aircraft Wing in der N├Ąhe von Glamis abgest├╝rzt ist", sagte ein Armeesprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "F├╝nf Marines befanden sich an Bord des Flugzeugs, und wir warten auf eine Best├Ątigung des Status aller Besatzungsmitglieder."