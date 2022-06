Armbrust-Angriff an Schule: VerdÀchtiger in Psychiatrie

Bremerhaven (dpa) - Nach dem Angriff mit einer Armbrust in einem Bremerhavener Gymnasium wird der TatverdÀchtige in einer Psychiatrie auf seine SchuldfÀhigkeit untersucht.

Der 21-JÀhrige sei auf Anordnung des Amtsgerichts bereits in der vorigen Woche aus der Untersuchungshaft in eine psychiatrische Einrichtung verlegt worden, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Constien. Ob der TatverdÀchtige schuldfÀhig sei oder nicht, lasse sich dort besser feststellen als in einer Justizvollzugsanstalt. Am Tatvorwurf Àndere die einstweilige Unterbringung nichts.