Pandemie USA beenden Corona-Testpflicht f├╝r Reisende aus dem Ausland Von dpa 11.06.2022 - 04:30 Uhr Lesedauer: 1 Min. Die US-Reisebranche hatte dazu aufgerufen, die Testpflicht m├Âglichst schnell zu beenden. (Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa./dpa)

Washington (dpa) - Reisende aus dem Ausland in die USA m├╝ssen ab Sonntag keinen negativen Coronavirus-Test mehr vor ihrem Flug vorlegen. Das teilte die Gesundheitsbeh├Ârde CDC in Washington mit.

Die Pandemie sei durch die weitverbreitete Impfung, die Verf├╝gbarkeit von Behandlungsm├Âglichkeiten und eine gewachsene Immunit├Ąt innerhalb der Bev├Âlkerung "in eine neue Phase eingetreten", begr├╝ndete die Beh├Ârde den Schritt. Dadurch sei das Risiko in den USA gesunken, schwer an Corona zu erkranken oder gar zu sterben. Die US-Reisebranche hatte f├╝r vollst├Ąndig geimpfte Flugreisende seit l├Ąngerem ein Ende der Testpflicht gefordert.

Reisende mit Zielen in den USA m├╝ssen sich bislang am Tag vor ihrem internationalen Flug testen lassen und d├╝rfen nur mit einem negativen Ergebnis an Bord. Die Testpflicht gilt unabh├Ąngig vom Impfstatus und sowohl f├╝r Ausl├Ąnder als auch f├╝r Amerikaner. Ausgenommen sind Menschen, die frisch von Covid-19 genesen sind und ein Schreiben eines Arztes oder einer Gesundheitsbeh├Ârde vorweisen k├Ânnen. F├╝r Fl├╝ge innerhalb der USA gilt dagegen keine Testpflicht und nach einem Urteil eines Bundesgerichts auch keine Maskenpflicht mehr.