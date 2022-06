Im Video: So leidet Westeuropa unter dem Hitzeschock

Das Wochenende wird in vielen Teilen Deutschlands hei├č. Im S├╝dwesten sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Samstag und Sonntag Temperaturen von bis zu 38 Grad m├Âglich.

Andere Teile Westeuropas ├Ąchzen unter einer noch extremeren Hitze: In Spanien w├╝ten Waldbr├Ąnde. Es herrscht die schlimmste Juni-Hitzewelle seit 1950 mit Temperaturen von ├Ârtlich mehr als 44 Grad. Zum H├Âhepunkt der Hitzewelle in Frankreich werden am Samstag Spitzentemperaturen von bis zu 43 Grad erwartet.