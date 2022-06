Griechische Küstenwache rettet 108 Schiffsbrüchige vor Mykonos

Ein Segelboot l├Ąuft im ├äg├Ąischen Meer mit Wasser voll, es sind keine Rettungswesten an Bord: Viele der Menschen konnten gerettet werden, doch vier werden noch vermisst. Der griechische Migrationsminister wendet sich an die T├╝rkei.

Bei einem Schiffsungl├╝ck westlich der Insel Mykonos sind am Sonntag 108 Menschen gerettet worden, vier Menschen werden vermisst. Wie die griechische K├╝stenwache mitteilte, wurden bis zum Mittag 24 Frauen, 21 Kinder und 63 M├Ąnner in Sicherheit gebracht.

Das ├╝berf├╝llte Segelboot sei bei st├╝rmischem Wetter in Seenot geraten und mit Wasser vollgelaufen, an Bord h├Ątten sich keine Schwimmwesten befunden. Die Suche nach den Vermissten laufe weiter, sei jedoch auf Grund der starken Winde in der Region schwierig. Das Boot soll von der t├╝rkischen Westk├╝ste aus abgelegt haben.