Aktualisiert am 21.06.2022 - 21:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Hitzewelle des vergangenen Wochenendes ist gerade überstanden, da kündigt sich schon die nächste an – und die bringt auch Unwetter mit sich, wie die t-online-Wetteranimation zeigen.

Die Thermometer zeigten schon vor dem kalendarischen Sommerbeginn deutlich über 30 Grad an. Jetzt ist der Sommer auch offiziell da – und eine neue Hitzewelle bahnt sich an. Doch in einigen Regionen des Landes drohen gleichzeitig starke Regenschauer und Hagel. Andere Gebiete bleiben dagegen sonnig und trocken.