Weiteres Opfer bei Haiangriff in Ägypten

Im Roten Meer Weiteres Opfer bei Haiangriff in Ă„gypten Von dpa , afp , t-online Aktualisiert am 03.07.2022 - 19:54 Uhr Lesedauer: 2 Min. Menschen am Strand in Hurghada (Archiv): Touristen verfolgten die tragische Szene vom Strand und von einem Steg aus. (Quelle: agefotostock/imago-images-bilder)

Nahe dem Badeort Hurghada in Ägypten hat ein Hai noch eine weitere Frau getötet. Details wurden zunächst nicht genannt.

In Ägypten sind eine Österreicherin und eine weitere Frau beim Schwimmen im Roten Meer von einem Hai angegriffen und getötet worden. Wie das ägyptische Umweltministerium am Sonntag mitteilte, wurden die beiden Frauen am Freitag in Sahel Haschisch südlich des Badeorts Hurghada von einem Hai attackiert. Umweltministerin Jasmin Fuad drücke den Familien der beiden Opfer ihr Beileid aus, hieß es in einer Mitteilung bei Facebook. Details nannte das Ministerium zunächst nicht.

Zuvor war in Medienberichten nur von einem Todesopfer die Rede, einer 68-jährigen Frau aus Österreich. Der Hai habe sich der Frau beim Schwimmen genähert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus medizinischen Kreisen in Hurghada am späten Samstagabend. Sie habe einen Schock erlitten und sei im Krankenhaus verstorben. Die russische Agentur Ria Novosti berichtete, die Frau habe bei dem Angriff einen Arm und ein Bein verloren.

Das österreichische Außenministerium in Wien bestätigte den Tod einer Österreicherin, ohne weitere Details zu nennen. Medizinischen Kreisen in Ägypten zufolge war sie mit einem Ägypter verheiratet und lebte in Hurghada am Roten Meer. Touristen verfolgten die tragischen Szenen vom Strand und von einem Steg aus. Ein Video, dessen Echtheit sich zunächst nicht bestätigen ließ, zeigt, wie die Frau in rot gefärbtem Wasser versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen versuchen Männer vom Steg aus, sie mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen.