Heidelberg: Frau stirbt nach Busunglück

Der tonnenschwere Linienbus war am Mittwoch auf absch├╝ssiger Strecke etwa 100 Meter f├╝hrerlos gerollt und in ein Haus gekracht. Zuvor war der Fahrer ausgestiegen, um nach einem T├╝rdefekt zu schauen.

Neun Personen mussten ins Krankenhaus

Die Bewohner des Hauses hatten gro├čes Gl├╝ck. Der Bus bohrte zwar ein Loch in die Wand des Wohnzimmers, in dem eine Mutter mit ihrem Kind war. Die beiden kamen aber mit dem Schrecken davon. ├ťber den Gesundheitszustand der anderen Fahrg├Ąste konnte die Polizei zun├Ąchst nichts sagen. Von den 19 Verletzten waren 9 ins Krankenhaus gekommen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sowie eines Sachverst├Ąndigen zur Unfallursache dauern an. "Ob die laufenden Ermittlungen ein schuldhaftes Fehlverhalten des Busfahrers als Unfallursache best├Ątigen werden, ist derzeit noch offen", hie├č es in einer Mitteilung vom Freitag. Der 41-J├Ąhrige war nach ersten Angaben ausgestiegen, weil sich eine hintere T├╝r nicht mehr schlie├čen lie├č. Er habe den Defekt manuell beheben wollen, weil die offene T├╝r die Weiterfahrt verhindert h├Ątte.

Der Bus wurde am Mittwochabend mit schwerem Ger├Ąt geborgen. Experten nehmen ihn nun unter die Lupe. Unter anderem soll der Fahrtenschreiber ausgewertet werden. Auch ein technisches Gutachten ist geplant. Der Schaden am Bus, am Haus und an zwei geparkten Autos liegt nach ersten Sch├Ątzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich.