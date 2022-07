Sauerland: Haus in Hemer explodiert – Verletzte und Vermisste

Aktualisiert am 08.07.2022 - 22:00 Uhr

Aktualisiert am 08.07.2022 - 22:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Wohnhaus in Hemer in Nordrhein-Westfalen ist in die Luft geflogen. Dabei sollen mehrere Personen verletzt worden sein, weitere werden vermisst.