Mehr als 40 Grad: Hitzewelle sorgt für Waldbrände in Portugal

Temperaturen ĂŒber 40 Grad und hunderte BrĂ€nde: In Portugal ist eine Hitzewelle ausgebrochen, die Regierung sucht Hilfe aus Spanien.

Portugal leidet infolge einer Hitzewelle unter zahlreichen WaldbrÀnden. Am Sonntag waren nach Angaben der Zivilschutzbehörde landesweit rund 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Manche BrÀnde sind bereits seit Donnerstag aktiv, fast 250 Feuer kamen am Freitag und Samstag neu hinzu. Die Regierung ordnete eine erhöhte Alarmbereitschaft an.