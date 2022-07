Schweden: Deutscher stirbt bei Flugzeugabsturz

Ein Kleinflugzeug ist in den schwedischen See Siljan gestürzt. Dabei ist ein Mann gestorben – wohl ein Deutscher. Eine weitere Person wird vermisst.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Schweden ist ein Mann ums Leben gekommen, bisherigen Behördenerkenntnissen zufolge ein Deutscher. Das zweimotorige Amphibienflugzeug sei am Nachmittag im See Siljan verunglückt, sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Eine weitere deutsche Person werde nach dem Unglück weiterhin vermisst. Näheres zu dem Zwischenfall sei noch nicht bekannt. Der See liegt in der Provinz Dalarna und etwa 300 Kilometer nordwestlich von Stockholm.