Hitzewelle in Europa: Zug hält plötzlich mitten in den Flammen

Aktualisiert am 19.07.2022 - 15:21 Uhr

Aktualisiert am 19.07.2022 - 15:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

C. Exner

Zug hält plötzlich mitten in den Flammen

Seit Wochen wüten Waldbrände in Südeuropa. Besonders in Spanien spitzt sich die Lage zu, wie diese Bilder deutlich machen.

Die in Spanien verstärkt wütenden Brände haben in sieben Tagen mindestens 60.000 Hektar Wald zerstört. Das entspricht in etwa 80 Prozent der Fläche Hamburgs. Dazu trage unter anderem "eine der größten bekannten Hitzewellen" bei, die auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sei.