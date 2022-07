Onkel von Beatrix von Storch ist verschwunden: "Wir suchen ihn verzweifelt"

Aktualisiert am 22.07.2022 - 10:16 Uhr

Suche nach einem 97-Jährigen: Der Onkel der AfD-Politikerin wollte mit seinem schwarzen Golf in einen anderen Ort fahren. Dort kam er nicht an.

Der Onkel der AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist verschwunden. Er wird seit Montag, 18. Juli, gesucht. Gegen 18 Uhr sei der 97-Jährige von Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) nach Högersdorf aufgebrochen, dort kam er aber nicht an, teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Rentner Hilfe brauche.

Von Storch hat in ihren Social-Media-Konten zur Suche nach ihrem Onkel, Anton Graf Schwerin von Krosigk aufgerufen. "Wir suchen ihn verzweifelt", schreibt sie zu einem Foto. Auf Facebook schreibt sie außerdem, man könne nicht ausschließen, dass er versehentlich eine Bundesstraße oder Autobahn erwischt habe und weit außerhalb von Bad Segeberg unterwegs sei.

Die Sprecherin der Polizeidirektion in Bad Segeberg bestätigte, dass von Storch sich gemeldet habe. "In einem Post bei Facebook von der Politikerin erweckt es den Anschein, als hätte die Polizei 1.000 Euro für Hinweise ausgelobt. Das stimmt so nicht", stellt die Pressesprecherin klar. Das habe Beatrix von Storch selbst hinzugefügt.