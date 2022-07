Italien: Mehr als Tausend Migranten erreichen Küste – fünf Tote

In Italien sind binnen weniger Stunden mehr als tausend Migranten über den Seeweg angekommen. Sie gingen in mehreren sizilianischen Häfen an Land. Am Samstag hatten ein Handelsschiff und die Küstenwache vor der süditalienischen Region Kalabrien 674 Menschen von einem Fischerboot gerettet, einige direkt aus dem Wasser. Das Boot sei mehr als 200 Kilometer vor der kalabrischen Küste getrieben. Neben den Geretteten wurden auch die Leichen von fünf weiteren Menschen darauf entdeckt.