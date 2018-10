14-jährige Schülerin

Lehrer ließ sich mit Nacktfotos bestechen

16.10.2018, 17:43 Uhr | dpa

Mit Nacktfotos hat eine 14-Jährige ihren Lehrer davon überzeugt, ihre Klassenarbeit besser zu bewerten und ein Elterngespräch abzusagen. Nun liegt ein Strafbefehl gegen den 38-Jährigen vor.

Für eine bessere Note soll ein Lehrer aus Salzgitter ein Nacktfoto von einer 14-jährigen Schülerin bekommen haben. Um ein angedrohtes Elterngespräch zu verhindern, schickte das Mädchen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein weiteres Bild.

Gegen den 37-Jährigen wurde eine Strafbefehl mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung erlassen, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Bis Ende nächster Woche kann der Beschuldigte dagegen Einspruch einlegen.

Für die Nacktfotos soll der Lehrer 2013 in Chats mit der damals 14-Jährigen in Aussicht gestellt haben, eine Klassenarbeit besser zu benoten und ein angedrohtes Elterngespräch abzusagen. In beiden Fällen soll der zur Tatzeit 33-Jährige das geforderte Foto bekommen haben.



Das Amtsgericht Salzgitter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig den Strafbefehl wegen Bestechlichkeit erlassen. Ein Sprecher der Landesschulbehörde in Lüneburg teilte mit, dass der betroffene Lehrer von seinen schulischen Aufgaben freigestellt sei und derzeit nicht unterrichte.